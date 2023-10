Météo : à quand un temps vraiment automnal ? “Ce ne sera pas pour tout de suite”

guillement En plein mois d’octobre, on va enregistrer des températures avoisinant les 25°C en Irlande. C’est fou

Et donc, ce coup de chaud, qui durera au moins jusqu’à mardi, est dû à un anticyclone qui s’étend jusqu’en Afrique du nord. “Des gouttes froides, situées sur la côte atlantique, jouent le rôle de pompes à chaleur. Leurs vents vont dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et font remonter l’air chaud vers le nord.” Pas aussi intense que celui que nous connaissons actuellement, ce coup de chaud se “distinguera” surtout par son étendue. “Il touchera notamment le centre de l’Angleterre et le Danemark. En plein mois d’octobre, on va enregistrer des températures avoisinant les 25°C en Irlande. C’est fou.”

Encore quelques jours de patience

Mais au final, quand ces températures estivales quitteront-elles nos contrées pour laisser place à un temps vraiment automnal ? À savoir, le vent, la pluie, les feuilles qui tombent des arbres le nez qui coule, et tout ce qui va avec. “Ce ne sera pas pour tout de suite, continue Farid. On part de tellement haut que les tendances vont rester élevées pendant quelques jours.” Mais aux alentours du 11 octobre, la météo pourrait opérer un “tournant décisif”. “Les modèles prédisent du changement. Les températures devraient descendre et l’automne s’installera de manière plus durable.” Bref, pour les amoureux des feuilles mortes, des écharpes et des chocolats chauds, il faudra encore attendre une dizaine de jours.

Près de 300 records de température battus en France

Le coup de chaud que nous connaissons maintenant depuis quelques jours est en train de battre tous les records, notamment outre-Quiévrain. “En France, près de 300 records de température, pour un mois d’octobre, ont été battus ou atteints ce dimanche. Et ce sera sûrement encore le cas aujourd'hui. À Aurillac, on est passé de 26,6°C à 31,2°C. C’est comme si un sprinteur qui courrait le 100 mètres en 10 secondes, arrivait, d’un coup, à le faire en sept secondes.” C’est vrai que depuis quelques années, les records s’emballent vraiment. “Et ça va toujours dans le même sens. On ne bat quasiment plus de records de froid. Il y en a eu un qui a été battu l’année dernière en Sibérie, mais ça s'arrête là.” Et c’est tout ça qui fait dire à Farid qu’il ne faut pas parler d’un dérèglement climatique, “mais bien d’un réchauffement climatique”.