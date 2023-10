Des températures particulièrement douces début octobre : “Un danger pour la végétation”

Mais ce qui est vraiment dangereux, c’est l’accumulation des phénomènes “anormaux”. “Lorsqu’on a des douceurs hors-saison ou des vagues de gel tardives après la mise en place des feuilles, lorsqu’on a des sécheresses répétées, des canicules… Les végétaux sont désorientés” En effet, une plante base son cycle sur celui de la nature. La diminution de la luminosité, la baisse des températures, lui indiquent que l’hiver approche. Mais quand la température ne baisse justement pas, la plante ne sait plus où elle en est et ne va pas entrer dans cette phase de repos.

Et une plante, c’est comme un humain. Moins elle se repose, plus elle sera fatiguée. Inutile de préciser que cette situation facilite l’apparition de parasites et de maladies potentiellement mortels.

Le manque d’eau, un facteur aggravant

Outre ce “manque de sommeil”, les végétaux sont confrontés aux sécheresses à répétition. Et manque d’eau + fortes chaleurs ne constituent pas un terreau idéal à l’épanouissement de l’arbre, vous vous en doutez. En effet, les plantes, comme les humains, peuvent être victimes d’embolies. Des bulles d’air apparaissent dans les veines de l’arbre qui n’est plus correctement irrigué. Ce qui peut lui être mortel. Et ce n'est pas l'augmentation annoncée des sécheresses et des fortes chaleurs qui va arranger les choses.