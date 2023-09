Un mois de septembre record au niveau des températures ? : Farid répond à votre question météo

Corentin de Forest (Bruxelles): "Salut Farid, je suis un passionné de météo et de chiffres tout comme toi. J’ai l’impression que nous allons connaître le mois de septembre le plus chaud de l’histoire des relevés.". Farid confirme et donne le bulletin du jour.