Le scénario le plus pessimiste donne très localement des valeurs comprises entre 60 et 70 l/m2.

Toute la Flandre est copieusement arrosée (à l’exception de la Côte et du Limbourg), mais également Bruxelles ainsi que les provinces de Hainaut et du Brabant wallon.

Dans le courant de l’après-midi ou en début de soirée, le temps deviendra plus sec avant le retour d’averses parfois accompagnées d’orages, plus tard dans la soirée et cette nuit.

”Le trafic pourra être localement perturbé et des débordements d’eau ne sont pas exclus”, met en garde l’IRM.

D’après les prévisions météo, le code jaune devrait être levé vendredi à 07h00.