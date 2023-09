Météo en Belgique ce mercredi: à nouveau des nuages et des rafales de vent de 50 à 60 km/h

Ce mercredi, la journée débutera avec des nuages bas parfois répandus en Ardenne et un soleil voilé sur les autres régions, annonce l'IRM. Ensuite, les éclaircies alterneront avec des champs nuageux cumuliformes plus nombreux. Les maxima seront compris entre 19°C en Hautes-Fagnes et 22 ou localement 23°C dans la plupart des autres régions.

Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans les terres et assez fort à fort à la mer. Des rafales de 50 à 60 km/ h sont attendues.

Mercredi soir, le ciel sera serein à peu nuageux avec des voiles d'altitude principalement dans l'ouest du pays. Durant la nuit, la nébulosité augmentera par l'ouest, annonçant l'arrivée d'une zone de pluie en fin de nuit. Les températures resteront douces avec des minima de 13 à 19°C. En fin de nuit, les rafales pourront atteindre 60 km/h dans la région côtière et 55 km/h en Ardenne.

Une zone de pluie traversera le pays jeudi avant un week-end qui s'annonce plus ensoleillé.