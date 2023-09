Météo: l’IRM lance une alerte aux orages ce lundi, le numéro 1722 activé

guillement De la grêle n’est pas exclue

”En fin d’après-midi, ce soir et encore une partie de la nuit, des averses et des orages nous parviendront par la France. On attend des quantités de précipitations de 20 l/m² ou plus en 1 heure, pouvant localement être à l’origine de débordements. De la grêle n’est pas exclue. À noter que cet avertissement pourra être revu, les modèles étant divergents en ce qui concerne l’intensité, le timing et la localisation”, prévient l’IRM.

Alerte à la chaleur

La deuxième alerte de l’IRM concerne la chaleur. “Jusqu’à lundi inclus, les températures seront élevées sur notre territoire. Nous devrions atteindre les seuils d’une vague de chaleur sur la plupart des régions, soit au moins 5 jours consécutifs enregistrant au moins 25 degrés dont 3 jours avec au moins 30 degrés. Il n’y a que la province de Luxembourg et le littoral qui devraient y échapper.”

Les provinces concernées par les alertes lancées par l'IRM. ©IRM

Le 1722 activé

Le numéro d'appel 1722 pour les interventions de pompiers non urgentes a été activé.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.