La Belgique enregistre la première vague de chaleur en septembre de son histoire : “Les records tombent de plus en plus vite et il faut s’en inquiéter”

Pascal Mormal, quel regard portez-vous sur la 48e vague de chaleur recensée dans notre pays ?

Ce que l’on vit actuellement en Belgique est assez exceptionnel. Dépasser les 25°C pendant autant de jours d’affilée en septembre, c’est inédit. D’ailleurs, jusqu’à présent, les 47 vagues de chaleur que notre pays a connues (depuis les premiers relevés similaires en 1892, NDLR) se concentraient toutes entre juin et août. Jamais un tel phénomène n’a été enregistré par l’IRM pendant l’automne météorologique : c’est une première qui marque les esprits.

D’autres éléments vous interpellent-ils dans cette canicule-ci ?

Oui, absolument. Au-delà du fait que la vague de chaleur actuelle arrive tardivement dans l’année, son intensité a de quoi surprendre aussi. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il n’est pas du tout exclu que la température maximale dépasse le seuil des 30°C pendant un, deux ou trois jours. Et ça, ça ajoute encore un peu plus au caractère exceptionnel du phénomène que l’on vit en ce moment puisque ce n’est pas courant du tout de connaître des jours de chaleur en septembre. Depuis 1892, et le début des observations à Uccle, on n’en a observé que 19, par exemple. Et jusqu’à cette année, on n’avait jamais eu plus que deux jours de chaleur observés durant le mois de septembre… C’est vous dire à quel point la semaine qui se termine doit être considérée comme exceptionnelle.

Peut-on déjà considérer septembre 2023 comme un mois “historique” en Belgique ?

Il est trop tôt pour le dire. Par contre, ce qui est presque déjà acquis, c’est que la première décade (les dix premiers jours, NDLR) de ce mois sera la plus chaude jamais observée chez nous en septembre. Les chances pour qu’on batte la température moyenne du précédent record – qui s’élevait à 20,7°C – sont très grandes puisqu’on a connu plusieurs jours à plus de 25°C. Clairement, on vit actuellement avec des températures qui sont presque 10°C au-dessus des normales saisonnières. Ça doit nous interpeller.

En tant qu’observateur attentif, cette 2e vague de chaleur de l’année vous étonne-t-elle ?

Malheureusement, c’est terrible à dire, mais mes collègues et moi-même sommes de moins en moins étonnés par ce que nous vivons. Depuis quelques années, des records qui semblaient impossibles à battre ne cessent de tomber les uns après les autres. Globalement, ce qui inquiète, c’est donc la répétition de phénomènes que l’on considère comme inhabituels.

Ainsi, pendant très longtemps, on a pensé que le seuil des 40°C était quasiment impossible à franchir en Belgique. Et pourtant, en juillet 2019, on a connu une vague de chaleur durant laquelle, pour la première fois dans notre pays, les 40°C ont été dépassés dans une des stations de l’IRM. Et le phénomène s’est encore répété en 2022 puisqu’on a également relevé plus de 40°C dans le Brabant flamand. C’est un phénomène que nous estimions encore impensable dix ans plus tôt. Mais ce n’est pas tout… D’autres exemples existent. Comme en février 2019, où l’IRM a enregistré une température qui dépassait les 20°C pour la première fois de son histoire. Et si on se concentre sur le seul mois de septembre, on constate encore que 6 des 19 jours de chaleur (dont la température maximale a dépassé la barre des 30°C, NDLR) ont été observés au cours des trois dernières années. C’est quand même révélateur d’un certain emballement.

Comment peut-on expliquer cette succession inquiétante de records ?

Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. D’une part, les températures évoluent en raison d’un début de modification de la circulation atmosphérique à certains moments de l’année. Autrement dit, le courant-jet – qui influe beaucoup sur la météo – semble faiblir en raison du réchauffement rapide des régions polaires, ce qui favorise des situations de blocage comme on en observe actuellement au-dessus de la Belgique, avec de fortes chaleurs, ou au-dessus de la Grèce, avec de lourdes précipitations. Et d’autre part, même quand on se trouve face à des configurations atmosphériques classiques, on note que les extrêmes sont plus marqués qu’il y a 20 ou 30 ans.

Le réchauffement climatique est donc bel et bien à l’origine de la fréquence plus marquée des dernières canicules…

On peut dire qu’il favorise la répétition de ces phénomènes, oui. Bien sûr, chaque décennie a connu ses vagues de chaleur. En 1976, il y en a notamment eu une qui a frappé la Belgique pendant 15 jours consécutifs à 30°C au moins à Uccle. Mais à l’époque, ce qui était considéré comme relativement ponctuel et isolé dans notre climat tempéré océanique belge a tendance à devenir la norme aujourd’hui. Sur les 48 canicules avérées, on en a quand même recensé 23 depuis les années 90. Et à part 2021, chaque été depuis 2015 a connu au moins une vague de chaleur. Dans ce cas-ci, il y a donc un emballement qui ne peut plus être ignoré et qui trouve son explication dans le réchauffement climatique.

Mais attention, soyons justes également… Toutes les exceptions météorologiques ne peuvent pas non plus incomber forcément au réchauffement climatique. Il arrive que certains phénomènes restent isolés mais ce n’est pas le cas ici. Il ne faut donc pas se réjouir d’assister à une telle hausse des températures. Au contraire, il faut s’en inquiéter car il n’est pas normal que la Belgique flirte avec les 30°C en septembre. Nous ne sommes pas en Espagne ou dans le sud de la France !

Pensez-vous que la Belgique pourrait connaître d’autres vagues de chaleur tardives dans les années à venir ?

C’est possible, mais il faut rester prudent et raisonnable. Évoquer une vague de chaleur en octobre, ça me semble quand même peu probable. Mais à la vitesse à laquelle les records tombent, il ne faut plus rien exclure dans l’absolu… Peut-être que nous vivrons un tel phénomène dans 10 ou 20 ans, qui sait ? En tout cas, ce qui est certain, c’est que la Belgique n’est plus à l’abri de nouveaux extrêmes météorologiques.

“Un été 2023 pas si pourri”

Contrairement à ce que peuvent penser les Belges, la vague de chaleur de cette semaine ne fait pas suite à un été pourri. C’est ce qu’assure Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

"L’été que nous venons de vivre n’a pas été catastrophique, loin de là”, souligne le spécialiste. “La période pluvieuse que l’on a enregistrée entre la mi-juillet et le début du mois d’août a marqué les esprits, mais, là encore, les chiffres prouvent qu’on n’a pas eu à se plaindre puisqu’on a dû faire avec 279,5 mm contre 234 mm en moyenne. La différence n’est pas aussi importante que ça."

Et avec 674 heures d’ensoleillement contre 594 heures en temps normal, juin, juillet et août derniers figurent même parmi les plus agréables des dernières décennies. "Dans l’absolu, l’été 2023 est le 7e le plus chaud jamais relevé en Belgique par l’Institut royal de météorologie", détaille encore Pascal Mormal.

À quatre mois de la fin de l’année, l’Institut royal de météorologie s’attend à ce que la température moyenne de l’année soit plus élevée que la moyenne générale.µ