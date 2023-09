Ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux ce samedi, des températures agréables

En soirée et durant la nuit, le temps sera calme et le ciel peu nuageux avec parfois quelques voiles d’altitude. En fin de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits. Les minima varieront de 11 degrés en haute Ardenne à 14 ou 15 degrés ailleurs.

Dimanche, une fois la grisaille matinale locale rapidement dissipée, le soleil sera souvent voilé par des nuages élevés. Les maxima varieront de 21 degrés en Hautes­ Fagnes à 25 degrés en Lorraine belge.

