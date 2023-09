Aline, Bernard, Elisa, Nelson, Tatiana : les noms de tempête de l’année 2023-2024 sont connus

IRM ©IRM

Depuis 2020, l’IRM peut donner un nom à une forte tempête selon une liste prédéfinie et sous certaines conditions, indique-t-il sur son site. Il faut qu’un code orange ou rouge pour le vent soit actif pour au moins deux provinces.

Le but de cette liste est de faciliter la communication autour des tempêtes. Grâce à elle, une tempête qui traverse plusieurs pays européens reçoit un seul et même nom. La liste publiée ce vendredi a été dressée par les météorologues de l’IRM en collaboration avec leurs collègues français, espagnols, portugais et luxembourgeois.

Une liste distincte a été établie par les instituts météorologiques d’Irlande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Si une tempête est d’abord nommée dans l’un de ces trois pays, puis se déplace vers notre pays, ce nom sera adopté par l’IRM et inversement.

Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Rafales de vents, pluie intense ou grêle, voire encore coups de tonnerre… Qu’est-ce qui définit au juste une tempête ?

Sur le site de l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM), une tempête y est définie comme une “perturbation atmosphérique comportant des variations des champs de pressions et de vents dominants, dont l’échelle va de la tornade (1 km) aux cyclones extra-tropicaux (2 000 à 3 000 km)”. L’IRM précise en outre qu’il s’agit de “vent dont la vitesse moyenne est comprise entre 75 et 88 km/h”, ce qui correspond à “force 9 sur l’échelle de Beaufort”. Autrement dit, ça en fait quand même un paquet !

Cela dit, entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, peu de noms de tempêtes ont été donnés. L’IRM n’a d’ailleurs pas “baptisé “de tempêtes, peut-on encore lire sur le site de l’Institut royal météorologique de Belgique.