Attention si vous comptez aller vous baigner dans ces lieux en Wallonie ce week-end, une bactérie mortelle pour les chiens s’y développe

Les pluies importantes de ces derniers jours ont permis de faire remonter les niveaux des cours d’eau et de certaines nappes phréatiques. C’est une des principales informations relevée par la cellule d’expertise sécheresse qui s’est réunie ce mercredi 30 août. Cette cellule regroupe les différents interlocuteurs du secteur de l’eau et de l’environnement en Wallonie (représentants des services concernés du SPW, Aquawal et les acteurs de la production et distribution d’eau potable).