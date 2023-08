Orages et inondations en Belgique: 80 interventions de pompiers en Flandre, dans le Brabant flamand et le Limbourg

Comme leurs homologues du Brabant wallon et de Waremme, les pompiers étaient à pied d'œuvre dans le Brabant flamand, où ils sont intervenus une quarantaine de fois pour des voiries et caves inondées du côté de Landen et Tirlemont. À Léau, une crèche a dû être évacuée tandis que la toiture de la maison communale a percé. Le bâtiment historique, tout comme la bibliothèque, a également rencontré des problèmes d'égouts. Landen, Léau et Linter ont distribué des sacs de sable à la population pour contenir l'eau mais la situation reste sous contrôle.