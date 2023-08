Orages et fortes pluies vendredi: plusieurs cours d'eau pourraient déborder en Wallonie

Mais c'est dans le Brabant wallon et au nord de la province de Liège, que la situation est la plus tendue. En Hesbaye, on craint l'arrivée des orages prévu pour 16h.

Le service public de Wallonie vient de faire passer en phase de pré-alerte plusieurs cours d'eau et leurs affluents : le Geer, la Dyle et la Gette.

Pour le Geer et un de ses affluents (le Roua) sont déjà sorti de leur lit à Waremme.

Plus que jamais, les habitants et les responsables communaux croisent les doigts pour les prochaines heures.