Inondations à Gilly ©Fabian VH

Le SPW alerte sur un risque de ruissellement : “le caractère ondulant et instable de la perturbation fait que la position exacte des cellules orageuses et la valeur des cumuls attendus sont difficiles à prévoir. Localement, dans les zones les plus sensibles (zones imperméabilisées, le long des axes de concentration de ruissellement et les petits cours d’eau), et sous les cellules les plus actives, il est possible que dégâts des eaux par ruissellement et/ou une saturation du réseau d’égouttage se produisent. Concernant le risque d’inondation par débordement de cours d’eau de taille plus importante : il n’y a pas de risque au vu des niveaux bas actuels et du caractère local des précipitations annoncées.”