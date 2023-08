Vendredi, des orages pourront se développer jusqu'en début d'après-midi, notamment sur le sud et l'est du pays. De la grêle sera également possible localement et de fortes rafales de vent pourront se produire. En cumul, il pourra tomber plus de 20 mm/h en plusieurs endroits. En fin d'après-midi, le temps pourrait devenir plus sec, avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 19 et 24 voire localement 25 degrés.

Prévisions météo du week-end ©IRM