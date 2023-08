Météo: un temps d'abord très nuageux et pluvieux puis ensoleillé et sec ce mercredi 9 août 2023

Ce soir et cette nuit, le ciel se dégagera sur l'ensemble du pays et le vent deviendra faible et variable; les températures chuteront alors sensiblement pour atteindre des minima de 2 à 10 degrés en Ardenne et de 7 à 12 degrés ailleurs. En fin de nuit, du brouillard ou des nuages bas pourront se former par endroits, surtout en Ardenne.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle, le temps sera calme, sec et ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes dans le courant de la journée. Il fera plus chaud avec des maxima de 19 à 23 degrés en Ardenne, et de 23 à 26 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible à parfois modéré.

Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé puis davantage de passages nuageux dans le courant de la journée par l'ouest avec un risque d'averses éventuellement orageuses. Les maxima iront de 22 à 27 degrés.

Ce week-end, il fera légèrement variable et moins chaud avec des maxima de 20 à 25 degrés.