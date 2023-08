Météo en Belgique: la pluie toujours bien présente ce vendredi

Le ciel sera toujours bouché de nuages vendredi matin et le risque d'averses se fera plus prégnant au fil des heures, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi n'arrangera pas les choses puisque les pluies se feront plus nombreuses et intenses, avec localement un coup de tonnerre. Les températures atteindront 15 ou 16°C en Ardenne et 20 ou 21°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest.