Quel temps pour le Ronquières Festival ce week-end ? Farid répond à votre question météo

Bonjour Jean-François, malheureusement ce ne sera pas le grand beau temps ! Ce vendredi, une matinée calme avant une succession d’averses l’après-midi qui s’espaceront pour laisser place à un temps globalement sec fin d’après-midi et surtout le soir. Samedi, arrivée d’une dépression très creusée qui donnera une météo assez chahutée avec pas mal de pluies à partir du début/milieu d’après-midi jusqu’à dimanche après-midi avec plutôt un régime d’averses samedi soir et dimanche matin Ensuite, on attend à nouveau une petite accalmie pour terminer le week-end et notamment dimanche fin d’après-midi. Maxima bien frais avec 18 à 20°C et donc petite veste de rigueur.