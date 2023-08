La nébulosité sera abondante, mercredi matin. Dès l'avant-midi, le temps redeviendra toutefois sec dans la plupart des régions avec parfois de larges embellies. Les nuages et la pluie s'attarderont cependant sur le sud-est du pays.

Dans l'après-midi, de fortes averses se développeront avec un risque d'orage et très localement possibilité de grêle, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Une alerte jaune aux orages a d'ailleurs été lancée entre ce mercredi 12h et ce jeudi 9h. Elle concerne tout le pays et le numéro 1722 a également été activé.

Les rafales pourront atteindre 70 km/h, voire localement davantage. Les maxima seront proches de 19°C en bord de mer et varieront entre 20 et 24°C dans les autres régions. Le vent modéré de sud deviendra modéré à assez fort de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera assez abondante avec de fréquentes averses, parfois orageuses et accompagnées de coups de vent de 70 km/h, voire un peu plus. Les minima varieront entre 12 et 16°C. Le vent de sud-ouest sera modéré à temporairement assez fort. Le long du littoral, il sera fort à parfois très fort et s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest en fin de nuit.

Jeudi, l'atmosphère sera fraîche et instable avec de fréquentes averses. Un temps plus sec avec des éclaircies devrait revenir par le littoral en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 14 et 16°C en Ardenne et entre 16 et 20°C dans les autres régions. Le vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest en diminuant quelque peu. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, voire davantage le long du littoral.

Vendredi, le ciel restera variable avec encore quelques averses. Un coup de tonnerre restera encore possible. Les maxima varieront entre 15 et 19°C.

Samedi, après une amélioration très passagère, le ciel redeviendra très nuageux avec de nouvelles pluies à partir du littoral.

Dimanche, le ciel sera très nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses.