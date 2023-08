Météo en Belgique ce mardi : un ciel toujours nuageux et des pluies toujours bien présentes

Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux ce mardi. A l’aube, il y aura encore de la pluie dans l’extrême sud-est. Ensuite, il fera instable avec des averses éventuellement accompagnées d’orages. Dans l’ouest et le nord-ouest, le temps redeviendra plus sec en cours d’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 15 et 21°C sous un vent modéré et à la Côte souvent assez fort de secteur ouest.