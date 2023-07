Une zone d'averses abordera la région côtière ce matin, se propagera vers le centre du pays en mi-journée, puis gagnera l'Ardenne cet après-midi. Quelques coups de tonnerre et coups de vent ne sont pas exclus. A l'arrière, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra cet après-midi à partir du littoral. Le temps sera relativement frais pour la saison avec des maxima de 17 degrés en haute Ardenne, 19 degrés en bord de mer et 21 ou 22 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent faible d'ouest-sud-ouest s'orientera à l'ouest-nord-ouest en devenant modéré.

Ce vendredi soir et la nuit prochaine, le temps deviendra plus sec avec un ciel qui se dégagera. Dans la région côtière, la nébulosité restera plus variable avec parfois quelques averses. Les températures redescendront entre 6 degrés dans certaines vallées de l'est de l'Ardenne et 14 degrés en bord de mer.