L'hémisphère nord touché par des canicules: qu'est ce qu'un dôme de chaleur ?

Et en Europe ? Ce n’est guère mieux (ou alors, pas beaucoup). Si, pour l’instant, la Belgique est relativement épargnée par les fortes chaleurs, ce n’est pas le cas du sud de l’Europe. En effet, le sud de la France, l’Italie, l’Espagne, ou encore la Grèce sont actuellement sous un dôme de chaleur, un phénomène qui a déjà touché la Belgique en 2019. Mais un dôme de chaleur, qu’est-ce que c’est au juste ? Et bien, comme l’expliquait Farid, notre monsieur météo, suite une question qui lui avait été posée en octobre 2022, il s'agit d'une grosse masse d’air chaud bloquée au même endroit, un peu comme sous une cloche, qui va se réchauffer au fil des jours. Ces phénomènes peuvent durer plusieurs semaines. Ils débutent avec l’apparition d’un anticyclone statique, Cerberus dans ce cas-ci, et prennent fin une fois l’anticyclone parti.

Concrètement, cette grosse masse d’air statique se tient à l’écart de toute circulation atmosphérique. Et, en l’absence de vent et de pluie, elle a tendance à se réchauffer. Ajoutez à ça un phénomène de compression, qui va accentuer le réchauffement de l’air, et vous aurez un dôme de chaleur. Selon le météorologue français Mathieu Sorel, ces phénomènes ont tendance à s’accentuer avec le dérèglement climatique.