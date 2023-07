Les nuages seront présents en matinée ce mercredi avec le risque d'une averse. L'après­-midi, ce risque s'estompera et les éclaircies s'élargiront à partir de l'ouest. Les maxima, sensiblement moins chauds, se situeront entre 20 ou 21 21 degrés à la mer ou en Hautes­ Fagnes et 24 voire 25 degrés en Campine ou en Gaume. Le vent d'ouest­ sud­-ouest sera plutôt soutenu: modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à parfois fort au littoral, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

Ce mercredi soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux. Vers l'aube, des champs de nuages bas pourront à nouveau se former par endroits, notamment sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés.

Jeudi, le ciel sera changeant avec le risque de quelques averses en cours de journée. Le littoral profitera d'un temps ensoleillé l'après­-midi. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine.