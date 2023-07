Météo en Belgique ce mardi : un temps chaud et ensoleillé ce mardi, jusqu’à 32 degrés

Ce mardi soir, il y aura davantage de nuages au littoral avec un risque d’un peu de pluie. Cette nuit, il fera nuageux sur l’ensemble du pays avec des périodes de pluie ou quelques averses, éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. Les minima seront compris entre 13 à 18 degrés.

Mercredi, le ciel sera d’abord changeant avec un risque d’une averse. L’après-midi, ce risque s’estompera et les éclaircies deviendront plus larges. Au littoral, le temps sera plus ensoleillé. Les maxima, moins chauds, varieront de 20 à 21 degrés à la côte ainsi qu’en Hautes Fagnes à 23 ou 24 degrés dans le centre et en Lorraine belge.