Orages sur la Belgique ce dimanche : l’IRM émet un code orange pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg

Les violents orages attendus pourront localement être accompagnés de cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en une heure, ou même très localement davantage. Des grêlons pouvant atteindre 4 ou 5 centimètres de diamètre et de forts coups de vent pouvant atteindre 90 km/h, voire plus, pourraient causer des dégâts.

Pour l'instant, tout le pays - à l'exception de la Flandre occidentale - est en code jaune de 13h à 1h, et les provinces de Luxembourg, Liège, Namur et Limbourg passent en code orange de 13 à 19h.

"En fonction de l'évolution de la situation, il n'est pas exclu que d'autres provinces passent dans les prochaines heures en code orange ou que l'avertissement soit prolongé. Sur l'ouest du pays, le risque est plus faible, mais quelques fortes averses ne sont pas non plus exclues", précise l'IRM.

Pas de risque d'inondations

Selon le SPW, "localement, les précipitations pourraient provoquer des dégâts des eaux par ruissellement ainsi qu’une saturation du réseau d’égouttage. Il y a lieu également de rester attentif sur les très petits cours d’eau et en tête de bassin.

Au vu du bas niveau actuel des cours d eau de taille plus importante, il n’y a pas de risque d’inondations par débordement au vu de ces prévisions météorologiques."

Des nuages bas et brouillard

Les maxima se situeront aux alentours de 23°C en bord de mer et varieront entre 27 et 33°C dans l’intérieur du pays.

Ces averses orageuses persisteront encore temporairement au cours de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi. Puis, le temps redeviendra plus calme avec un ciel davantage dégagé. Des nuages bas et du brouillard pourront néanmoins se former sur le sud­-est du pays. Les minima seront compris entre 15 et 18°C.

Lundi, la journée débutera sous le soleil et quelques bancs de nuages bas ou de brouillard sur l’est du pays.

Périodes ensoleillées et passages nuageux se partageront ensuite le ciel. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais une petite averse isolée n’est pas exclue.

Les maxima se situeront aux alentours de 21°C en bord de mer et oscilleront entre 22 et 25°C en Ardenne, et entre 25 et 27°C ailleurs dans l’intérieur du pays.