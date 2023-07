Alerte jaune aux orages sur toute la Belgique: le numéro d'aide 1722 activé

La période la plus critique se situera dimanche après-midi et en début de soirée. Ces orages pourront délivrer 20 à 30 l/m² en 1 heure ou même très localement davantage et s'accompagner de grêle et de fortes rafales de vent.

En dehors de cette phase, quelques cellules orageuses pourront aussi se développer. Elles seront nettement plus isolées mais pourront être également intenses.

En raison de cet avertissement émis par l'IRM quant aux risques d'orages ces prochaines heures, le SPF Intérieur a décidé samedi après-midi d'activer temporairement le numéro d'appel d'urgences 1722.

Ce numéro doit être utilisé lors de dommages matériels causés par une tempête ou des dégâts des eaux nécessitant l'intervention des pompiers. Ces services sont joignables soit par téléphone au numéro 1722, soit via l'e-guichet www.1722.be.

Le SPF Intérieur rappelle que le numéro d'appel d'urgence 112 ne doit, lui, être utilisé que dans des situations où une vie est en danger.