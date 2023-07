Météo: la Belgique en alerte jaune à la chaleur ce samedi

La météo de ce samedi sera très chaude, prévient l'IRM. "Il fera très chaud et lourd ce samedi avec des températures maximales qui atteindront souvent les 31 degrés. Dans les zones à l'abri des quelques averses (orageuses) prévues, on pourra même relever 32 ou 33 degrés. Le bord de mer et les Ardennes échapperont par contre aux valeurs les plus élevées".