Météo en Belgique ce mardi : un peu de soleil avant le retour de la pluie en journée, alerte au vent dans 3 provinces wallonnes et Bruxelles

Les maxima varieront entre 18°C en haute Ardenne, 20°C en bord de mer et 22°C dans la plupart des régions. Le vent sera généralement modéré d’ouest à sud­-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

La nuit prochaine, une zone de précipitations assez active accompagnée d’air instable traversera le pays à partir de la France. Les pluies seront parfois abondantes, surtout sur le nord­-ouest du pays, et prendront parfois la forme de fortes averses orageuses. Le vent sera modéré de sud, virant à l’ouest-sud-ouest. Le long du littoral, il deviendra temporairement assez fort à fort d’ouest. Au passage de la ligne d’averses, des coups de vent de 60 à 80 km/h, voire localement plus élevés pourront se produire. Les minima varieront entre 10°C en haute Ardenne et 14°C en bord de mer.

Mercredi, la zone de pluie s’évacuera rapidement vers les Pays­-Bas et le ciel deviendra plus variable avec encore quelques averses. Un coup de tonnerre n’est pas exclu. Les maxima varieront entre 16°C en haute Ardenne et 21°C dans la plupart des autres régions. Le vent d’ouest à sud­-ouest sera généralement modéré, le long du littoral assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Jeudi, après un début de journée assez ensoleillé, les nuages convectifs se reformeront et laisseront parfois échapper quelques averses. Le soleil se montrera plus généreux dans la région littorale. Les maxima varieront entre 18°C en haute Ardenne et en bord de mer et 23°C dans la plupart des autres régions.

Double alerte (le détail province par province tout en bas de l'article)

Vent

Du 04/07 23H au 05/07 09H : La nuit prochaine, une dépression active passera sur le nord-ouest de notre pays. Le vent s’orientera à l’ouest le long du littoral et deviendra assez fort à fort avec des rafales de 70 à 80 km/h, voire localement davantage en cas de fortes averses. Dans l’intérieur du pays, le vent s’orientera à l’ouest sud-ouest et deviendra modéré à assez fort. Au passage de la ligne d’averses, les rafales pourront temporairement atteindre 60 à 80 km/h, voire localement davantage.

Pluie

Du 04/07 23H au 05/07 09H : Associée au passage d’un creux d’altitude assez actif, une zone de précipitations abondantes traversera notre pays à partir de la France la nuit prochaine. Les précipitations parfois sous forme de fortes averses orageuses pourront provoquer des lames d’eau pouvant dépasser 20 l/m2 en 6 heures dans les provinces de Flandre Occidentale, Orientale et dans celle d’Anvers. Le risque d’averses orageuses concernera également les autres régions.

-