Le prix de l’eau en 2023 : les communes les plus chères et les moins chères de Wallonie

En Wallonie, le prix de l’eau courante varie selon les communes et leurs distributeurs. Si un ménage de trois personnes doit s’attendre à dépenser 582 euros par an en moyenne en 2023, la facture risque bien d’être beaucoup plus salée dans certaines entités. Analyse et explications.