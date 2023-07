Climat: un mois de juin 2023 très chaud et ensoleillé en Belgique

C'est aussi la première fois qu'on enregistre à cet égard une valeur supérieure à 20 degrés, précise l'IRM.

Autre record battu, celui de la température maximale moyenne, 25,4°, au-dessus des 24,7° enregistrés en 1976. La normale est à 21.2°. La température minimale moyenne a, elle aussi, atteint un nouveau record à 14,5° (normale: 12,0°). Le précédent record datait de 2021 est était établi à 14,0°.

La durée d'ensoleillement a été de 307h 50min à Uccle (normale: 199h 16min). Il s'agit d'un nouveau record absolu depuis le début des mesures en 1887). Le précédent record datait de 1976 et était de 302h 17min.

Les températures ont varié entre 10,3°C (2 juin) et 31,2°C (11 juin) à Uccle. Pour la première fois depuis le début des observations en 1892, les températures ne sont pas descendues en dessous de 10°C en juin. Sur l'ensemble du territoire, la température minimale la plus basse a été enregistrée le 4 juin à Elsenborn (Bütgenbach) avec 1,8°C. La température maximale la plus haute a été enregistrée le 11 juin à Begijnendijk avec 33,6°C.

Le 16 juin a été le 32e et dernier jour d'une longue période sans précipitations à Uccle. Depuis le début des observations de ce type à Uccle en 1892, il s'agit de la deuxième plus longue période de sécheresse. Ce n'est qu'en 2007 que les précipitations sont restées absentes encore plus longtemps (36 jours).

Le mois de juin fut donc sans surprise plus sec que la normale. Au total, seulement 40,5 mm de précipitations sont tombés (normale: 70,8 mm).