Risque d’incendie en forêt : le Tournaisis, le Borinage et la Gaume toujours concernés

Ce mardi 27 juin, la cellule sécheresse du SPW s’est réunie pour faire le point sur la situation en Wallonie. Les experts ont pointé l’impact positif des pluies qui ont arrosé le sud de la Belgique fin de semaine passée. C’est notamment le cas pour le risque d’incendie en forêt. Une surveillance renforcée avait été mise en place suite à l’incendie qui avait touché les Fagnes et à la vague de chaleur. Et justement, le drapeau rouge qui interdisait l’accès à une partie de la partie de la réserve naturelle n’est plus de mise. L’interdiction a été le 22 juin. “La circulation y est donc autorisée.”