Météo: un dimanche sensiblement plus chaud avant une baisse des températures la semaine prochaine

En fin de journée, des champs de nuages élevés et moyens atteindront l'ouest du pays et le ciel deviendra temporairement plus nuageux durant la nuit. Quelques averses seront possibles, notamment sur la moitié nord du pays. Les minima seront généralement compris entre 15 et 20°C.

Lundi, une zone de pluie peu active achèvera de traverser la Belgique d'ouest en est. À l'arrière, la nébulosité redeviendra variable avec un temps généralement sec. Une petite averse isolée n'est pas exclue, note l'IRM. Des courants maritimes ramèneront de l'air plus frais avec des températures qui ne dépasseront pas 19°C en haute Ardenne, 21°C en bord de mer et 22 ou 23°C dans la plupart des autres régions.

Le thermomètre affichera des maxima similaires les jours suivants et il faudra composer avec des averses tout au long de la semaine.