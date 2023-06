Pluies torrentielles annoncées: l’Ourthe, la Lesse, la Vesdre, la Senne… de très nombreux cours d’eau en préalerte de crue ce jeudi 22 juin

Par ailleurs, “pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, les pluies pourront engendrer une hausse des débits avec un risque élevé de débordement des petits cours d eau, des têtes de bassins versant, et des affluents des cours d'eau principaux dans les zones touchées par les précipitations orageuses. Il est impossible de définir avec précision la localisation des cumuls les plus élevés compte tenu des divergences entre modèles météo'.

Une majorité de cours d'eau en préalerte en Wallonie

Plus en aval, les seuils de préalerte pourraient être atteints sur plusieurs cours d'eau de taille moyenne justifiant le passage en phase de préalerte pour la haute et moyenne Semois et affluents, la Chiers, la Lesse, la Lhomme, le Viroin, l’Amblève, la Vesdre, l'Ourthe amont et moyenne, la Sûre, et plus globalement, les affluents de Meuse et de la Sambre. Pour la province du BW, les seuils de préalerte pourraient être atteints pour le bassin de la Senne, mais les zones d inondation temporaire devraient permettre de capter une partie du flux et ainsi limiter le risque d atteindre effectivement les seuils.

Un grand nombre de cours d'eau de la Wallonie sont en pré-alerte de crue. ©SPW

Au vu des prévisions actuelles, pas de risque de débordement pour les voies naviguées. Les barrages réservoirs ont la capacité suffisante pour collecter les précipitations annoncées.

Le niveau de vigilance pourra être modifié jeudi en fonction de l'évolution des prévisions et des données météo. La situation est sous étroite surveillance et sera actualisée régulièrement. Il convient de rester très vigilant à proximité des rivières et de se tenir informé de la situation.”