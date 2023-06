Météo: alerte jaune à la chaleur dans une province wallonne ce mercredi 21 juin avant une alerte jaune à la pluie sur la Wallonie et Bruxelles jeudi

Le temps sera sec, mais au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses seront localement possibles. Les maxima se situeront entre 20 ou 21°C en bord de mer et 26 ou 27°C ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest, puis tournera au nord-ouest.

Les maxima n'étant pas encore repassés sous la barre des 25 degrés, certaines provinces de basse et moyenne Belgique répondront encore aux critères d'une vague de chaleur jusqu'à mercredi compris, raison pour laquelle l'avertissement jaune reste de vigueur d'ici-là.

Mercredi soir, il fera sec partout et les cumulus disparaîtront. Après minuit, la pluie commencera cependant à tomber sur le sud du pays et le matin, la pluie se généralisera au sud du sillon Sambre et Meuse. Localement, des orages seront possibles. Les minima seront compris entre 8 et 13°C.

Jeudi, une onde pluvio-orageuse très active en provenance de la France traversera notre pays. Sur base des projections actuelles de l'IRM, l'est et/ou le centre du pays devraient être les plus touchés, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées. Le risque de précipitations abondantes est donc significatif sur ces régions.