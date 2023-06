Importantes précipitations en Wallonie: 3 provinces en code orange et un possible code rouge pour ce jeudi 22 juin

Ce mercredi, l'IRM alerte sur le quantité d'eau qui vont tomber dès ce jeudi 22 juin sur la Belgique. Et c'est la Wallonie qui sera le plus touchée. Mardi, les régions de Comines et Tournai ont déjà été fortement touchées, tout comme la région de Mons-Borinage. Mais jeudi, c'est l'ensemble de la Wallonie qui est concerné: "Des précipitations très abondantes sur une période d'environ 24h (probablement moins) sont prévues dans la moitié est ou sud-est du pays", indique l'IRM.