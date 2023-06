Alerte orages ce jeudi : circulation dangereuse, risque élevé de débordement, l’Ourthe, la Vesdre, la Lesse… en possible pré-alerte de crue

Débordements en provinces de Liège, Namur et Luxembourg

La direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques estime que sur les 3 provinces wallonnes en code orange (Liège, Namur et Luxembourg), “les cumuls attendus pourraient engendrer une augmentation rapide et importante des débits avec un risque élevé de débordement sur les têtes de bassins qui seront atteints par les précipitations orageuses, sans qu’il soit possible de définir précisément cette localisation au vu des divergences entre modèles météorologiques.” Les têtes de bassins, sont les zones en amont des rivières, cela concerne les zones de source, les écoulements diffus, les ruisseaux…

”Plus en aval, les seuils de pré-alerte pourraient être atteints sur la Semois, Chiers, Lesse, Lhomme, Viroin, affluents de Meuse et de la Sambre, Amblève, Our, Vesdre, et Ourthe, toujours en fonction de la localisation des précipitations les plus intenses. Un changement du niveau de vigilance pourrait ainsi être adopté en cours de journée en fonction de l évolution des prévisions et des données météorologiques.”