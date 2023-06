Orages et fortes pluies en Wallonie : crainte d’importantes coulées de boue, d’égouts saturés et de débordements ce mardi 20 juin

Nous en faisons écho ce matin : la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques suit avec attention les alertes météo de l’IRM. Ce mardi, des averses et des orages se développeront à partir de la frontière française et concerneront plusieurs endroits du pays. “Selon les prévisions météorologiques, ces orages pourront être accompagnés de précipitations abondantes pouvant atteindre 20-30 L/m² en 1h et très localement 30-40 L/m² sur la partie ouest de la province de Hainaut et la Wallonie picarde”