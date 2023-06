Météo : grand soleil et 28 degrés ce vendredi 16 juin, sept provinces et Bruxelles toujours en alerte jaune à la chaleur

Vendredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera bien dégagé. Après minuit, des nuages d’altitude deviendront plus nombreux depuis l’ouest. Les minima oscilleront entre 9°C en Hautes Fagnes et 14°C en plaine. Dans les grandes villes, les minima seront compris entre 16 et 18°C.

Le week-end s’annonce chaud et sec. Les maxima varieront entre 22 et 29°C samedi et entre 23 et 31°C dimanche. Une zone d’averses et d’orages devrait traverser nos régions depuis la France dimanche soir.

Les critères d’une vague de chaleur (au moins 5 jours consécutifs avec des maxima égaux ou supérieurs à 25°C dont au moins 3 jours avec des maxima atteignant ou dépassant les 30°C) ont été atteints en basse et moyenne Belgique (sauf au littoral). Au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine, les températures y dépasseront la barre des 25 degrés, raison pour laquelle l’avertissement jaune reste de vigueur.