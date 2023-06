S’il est recommandé de boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour, absorber de grandes quantités n’est toutefois pas suffisant pour éviter la déshydratation, et ce spécialement en périodes de fortes chaleurs. Pour ne pas être déshydraté, veillez à boire suffisamment mais surtout régulièrement.

Et si cela n’a pas été le cas, comment savoir que vous souffrez de déshydratation? Voici cinq signes qui ne trompent pas.

1. Maux de tête

Lorsque le corps manque d’eau, les organes vitaux peinent à fonctionner correctement. Et votre corps ne manque pas de vous le faire savoir! L’un des premiers symptômes réside en des maux de tête à répétition. Ceux-ci peuvent être accentués par des sensations de fièvre voire des vertiges et de vomissements en cas de forte déshydratation.

2. Urines foncées

L’urine est un très bon indicateur du taux d’hydratation de votre corps. Quelqu’un qui boit suffisamment tout au long de la journée a les urines claires, voire transparentes. Une personne qui boit très peu a, quant à elle, des urines fort jaunes. Si vos urines sont jaune foncé, c’est qu’il est grand temps de vous réhydrater!

3. Fatigue

Un corps déshydraté est un corps qui manque d’énergie. Les muscles sont plus lourds, le cerveau moins réactif. Une fatigue anormale vous tombe dessus. Si vous vous sentez extrêmement fatigué, le mieux est de vous hydrater puis de vous reposer quelques instants.

4. Soif et sécheresse buccale

C’est l’un des premiers symptômes. Quand votre corps est en manque d’eau, il vous le fait savoir. Et l’un des signes qui ne trompent pas, c’est évidemment la sensation de soif. À cette sensation peuvent s’ajouter des symptômes de sécheresse buccale: une salivation moins importante, une bouche "pâteuse", une langue et des lèvres sèches.

5. Test du pli cutané

Et si malgré tous les signes précédemment cités, vous doutez encore de votre déshydratation, il existe un test très simple pour le vérifier: le test du pli cutané. Pincez doucement la peau entre le pouce et l’index. Si elle se remet en place tout de suite, c’est que tout va bien. Si elle garde la marque et met quelques secondes à revenir à sa place, c’est que votre corps manque d’eau.