Météo: la barre des 30 degrés atteinte ce vendredi 9 juin, deux provinces en alerte jaune à la chaleur

De vendredi à lundi, une ligne d'instabilité orageuse sur le nord de la France se situera à proximité de, ou même en partie sur notre pays (dimanche); des remontées d'air plus chaud précéderont et accompagneront cette structure avec, par conséquent, des maxima voisins de, ou légèrement supérieures à 30 degrés au moins sur le nord du pays. Le risque d'une vague de chaleur (au moins 5 jours consécutifs avec des maxima égaux ou supérieurs à 25°C dont au moins 3 jours avec des maxima atteignant ou dépassant les 30°C) est donc significatif sur cette partie du territoire, nous amenant à y émettre un avertissement de niveau jaune. Selon l'évolution de la situation, celui-ci pourrait ultérieurement être étendu à d'autres provinces.

Samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé et chaud avec des maxima de 25 degrés en Hautes-Fagnes à 30 degrés dans le centre, et jusqu'à 31 degrés, voire localement un peu plus en Campine. A la côte, les températures atteindront des valeurs de l'ordre de 26 ou 27 degrés, avant l'établissement d'une brise de nord-est dans le courant de l'après- midi.

La journée de dimanche débutera avec un temps ensoleillé et chaud. En cours de journée, des averses ou des orages pourraient se développer par endroits mais sur la plupart des régions, le temps restera sec. Des maxima de 25 degrés sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'à la côte et jusqu'à 30 ou 31 degrés dans l'intérieur sont prévus.