Kayak et baignade en Wallonie: pourquoi il faut en profiter ce week-end

Par contre, si vous êtes tentés par le kayak, ne tardez pas. Les pluies de la fin de printemps pouvaient laisser entrevoir une belle saison pour les loueurs de kayaks en Wallonie mais ce mercredi, la cellule sécheresse relevait que "les débits accusent une baisse très marquée sur la plupart des cours d'eau". La navigation est toujours autorisée mais sans pluies dans les prochains jours, des interdictions pourraient être décrétées.

Quel niveau d'eau pour les barrages en Wallonie ?

La situation des barrages-réservoir est "normale, bien que les entrées soient faibles vu l'absence de précipitations", indiquait hier le communiqué de la cellule sécheresse. "Le niveau est tout à fait bon", nous confirme ce jeudi matin Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. La délicate question de ces prochains jours sera de "maintenir un niveau d'eau suffisant tout en gardant une réserve d’écrêtage".

Risque de restrictions d'eau en vue pour certaines communes ?

En Wallonie, la production et la circulation de l'eau potable sont "assurées normalement" mais le prolongement de la sécheresse pourrait avoir des conséquences rapidement. La cellule sécheresse de la Wallonie, qui se réunissait toutes les 3 semaines depuis le printemps, va d'ailleurs faire le point plus régulièrement: une réunion est déjà prévue pour la semaine prochaine. Si des restrictions d'eau devaient survenir (les points noirs sont connus, essentiellement dans le sud de la province de Namur et en province de Luxembourg), ça serait du ressort du bourgmestre. La cellule sécheresse a en tout cas constaté une augmentation de la consommation d’eau en Wallonie pour remplir les piscines et jacuzzis.