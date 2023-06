Sécheresse : augmentation de la consommation d’eau en Wallonie pour remplir les piscines et jacuzzis

Voici les principaux points du rapport :

Production et distribution d’eau

La production et la distribution d’eau sont assurées normalement. Toutefois, une augmentation de la consommation a été observée à la suite du temps sec de ces derniers jours, notamment lors du remplissage de piscines ou jacuzzis.

Précipitations et indice de sécheresse

Pour la période du 16 mai au 6 juin 2023, il n’a pour ainsi dire pas plu en Wallonie (maximum enregistré au Mont Rigi de 4 mm).

Vu l’absence quasi-totale de précipitations ces dernières semaines, l’indice sécheresse est descendu et indique que nous sommes dans une tendance plutôt sèche mais pas encore en dessous de la normale. Les prévisions météo des 10 prochains jours annoncent le maintien de cette tendance de plus en plus sèche.

Cours d’eau et barrages-réservoirs

Pour les barrages-réservoirs, la situation est normale bien que les entrées soient faibles vu l’absence de précipitations.

Pour les cours d’eau navigables, une diminution significative des débits est observée depuis le 15 mai dû à l’absence de précipitations. La situation est comparable à l’année 2020 considérée comme sèche.

Pour les cours d’eau non navigables, la tendance est similaire, les débits accusent une baisse très marquée sur la plupart des cours d’eau.

Aucune interdiction de navigation n’est néanmoins à l’ordre du jour.

Eaux souterraines

Les niveaux décroissent lentement, ce qui est normal pour la saison. Globalement, les niveaux relevés se situent dans la fourchette haute grâce aux pluies des derniers mois et s’inscrivent donc dans la même gamme que ceux des années plutôt sèches précédentes (2018 à 2020), voire légèrement supérieurs.