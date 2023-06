Météo: un ciel mitigé pour annoncer quelques perturbations à l'est ce mercredi 7 juin

Les maxima seront compris entre 17°C à la Côte et 25°C dans le centre, sous un vent généralement modéré de nord-est, et assez fort de nord à nord-est au littoral. Les rafales atteindront jusqu'à 50 km/h au littoral et pourraient, sur le sud-est du pays, très ponctuellement dépasser cette valeur sous un orage.

Ce soir, la tendance aux averses sur l'est du pays diminuera et le temps deviendra généralement sec, avec quelques champs nuageux résiduels séparés par de larges ouvertures. Les minima se situeront entre 10 et 14°C, sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.

Jeudi, la journée débutera avec un temps ensoleillé mais, au fil des heures, des cumulus se développeront. L'après-midi, ces derniers pourraient d'ailleurs donner lieu à une averse (orageuse) localisée, principalement dans la moitié sud-est du pays. A la mer, le mercure ne dépassera par les 18°C. En Ardenne, les températures maximales seront proches de 22°C tandis que dans le centre, elles atteindront 26°C. Le vent sera faible à modéré d'est-nord-est dans l'intérieur du pays et modéré de nord-nord-est à la mer.

Vendredi, la journée s'annonce encore un peu plus chaude et ensoleillée, malgré quelques développements cumuliformes. Le temps devrait toutefois rester généralement sec. Les maxima varieront de 25 à localement 30°C.