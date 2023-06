”Les premiers 30°C à l’ombre sont pour bientôt” : Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ce mardi ?

On continue cette incroyable série de journées ensoleillées. En effet, le ciel sera bien bleu dès le matin sur tout le pays faisant remonter le thermomètre un peu plus vite que la veille et il fera déjà très bon pour manger dehors vers midi…

L’après-midi, soleil et quelques développements cumuliformes liés à une toute petite poche froide qui dérivera depuis l’Allemagne. Elle ne pèsera pas bien lourd avec tout au plus des cumulus de beau temps sur le centre pouvant être un peu plus nombreux sur l’Ardenne et absents à la mer où il fera tout bleu. Une ondée ne sera pas impossible sur les cantons de l’est par effet orographique mais très peu probable… Vent de nord-est toujours bien présent avec du 30-40 km/h et chaleur agréable sauf à la mer qui culminera à 16-17°C