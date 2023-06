Températures presque estivales sur la Belgique ce week-end, qui sera aussi très ensoleillé

Un samedi parfait et un début de semaine très doux : Farid répond à votre question météo

Lyndsia, de Welkenraedt (Liège) : “Bonjour Farid, je me marie samedi prochain (le 10 juin) et j’espère de tout cœur que le beau temps va continuer. Tu as déjà des infos ? Merci d’avance ! ”. Farid répond et donne la météo de ce week-end :