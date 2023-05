Le temps restera ensoleillé mercredi. Les maxima varieront entre 16 ou 17°C en bord de mer, 20°C sur les sommets des Hautes Fagnes et 25°C dans le centre. Le vent sera modéré de nord-est. Au littoral, il deviendra assez fort et reviendra au nord-nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le ciel sera d'abord dégagé. En fin de nuit, quelques champs nuageux pourront atteindre le littoral et les régions proches des Pays-Bas. Possibilité d'un peu de brume localement en Ardenne. Les minima s'échelonneront entre 7 et 13°C sous un vent faible à généralement modéré de nord-nord-est. Au littoral, il sera parfois encore assez fort.

Jeudi, la journée débutera sous les nuages bas sur l'ouest et le nord du pays. Des éclaircies pourront toutefois se développer temporairement en journée. Dans les autres régions, le temps sera souvent ensoleillé. Les maxima varieront entre 14°C en bord de mer, 19 ou 20°C dans la plupart des régions et 25°C en Gaume. Le vent sera modéré de nord à nord-est, le long du littoral généralement assez fort.

Vendredi matin, la grisaille matinale pourra être présente en de nombreux endroits. Après sa dissipation, le soleil fera de belles apparitions. Les maxima varieront entre 14°C en bord de mer et 20°C dans le centre du pays.

La journée de samedi s'annonce ensoleillée avec dans l'après-midi, le développement de quelques cumulus.

Le temps restera généralement ensoleillé dimanche.

