Farid répond à votre question météo: "Patience, les journées plus chaudes approchent"

Bonjour Christian, en effet c’est encore un peu limite au niveau du mercure. Le vent de nord-est apporte de l’air relativement frais et même si le soleil monte haut, il a du mal à réchauffer l’atmosphère surtout s’il est caché par les nuages. On devrait rester dans la même configuration cette semaine avec un blocage anticyclonique anglais et des températures oscillant entre 16 et 18°C sur votre région. Ensuite, le flux deviendra un peu plus continental à partir du week-end prochain et on pourra espérer des maximas supérieurs à 20°C même sur l’Ardenne et localement 25°C en plaine surtout dimanche prochain et le début de la dernière semaine de mai. Encore un peu de patience, les journées plus chaudes approchent et on va vers une belle fin de mois.