L'atmosphère restera encore assez fraîche pour la saison avec des maxima de 11 degrés dans les Hautes-Fagnes à 15 ou 16 degrés dans les autres régions, selon l'Institut royal météorologique.. Le vent sera souvent modéré de nord- est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec un ciel restant partiellement nuageux sur le centre, mais devenant peu nuageux à serein sur l'ouest et l'est du pays. Les minima varieront entre 2 et 7 degrés avec un vent modéré de nord-est, faiblissant au cours de la nuit.

Vendredi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec des périodes ensoleillées un peu plus généreuses sur le nord-ouest du pays. Le temps sera généralement sec avec des maxima de 13 degrés en haute Ardenne à 17 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré.

Ce temps se maintiendra samedi, mais les températures remonteront progressivement.

A partir de dimanche, le temps deviendra plus chaud, mais aussi plus instable avec risque d'ondées orageuses, surtout lundi, où l'on pourrait atteindre 25 degrés.