Mis en place suite aux épisodes caniculaires et pics d’ozone de l’été 2003 qui avaient coûté la vie à 45.000 personnes en Europe, ce plan fédéral se base sur les observations de l’Institut royal météorologique (IRM) et de la Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE).

En fonction de l’impact des températures et des pics d’ozone sur la santé et la mortalité, des phases d’avertissement ou d’alerte peuvent être déclarées.

À partir du moment où la phase d’avertissement du plan est déclenchée, les autorités régionales, hôpitaux, maisons de repos prennent des mesures particulières de prévention et de protection.

Sur Twitter, l’IRM annonce qu’il n’y a pas de chaleurs en vue mais prévient être "au taquet" pour cet été.

Le soleil de plus en plus présent au fil de la semaine

D’abord changeant, en début de semaine, le temps deviendra de plus en plus ensoleillé au fil des jours avec des maxima en hausse, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique.

Lundi après-midi, des éclaircies persisteront temporairement sur la moitié est du pays tandis qu’il fera très nuageux ailleurs, avec de la pluie ou des averses. Les maxima iront de 11 à 14 degrés sur l’est et de 14 à 18 degrés sur l’ouest.

Mardi, il y aura d’abord de belles périodes ensoleillées sur l’ouest et le centre alors que les nuages seront plus nombreux au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Des nuages cumuliformes se développeront ensuite progressivement dans les terres, rendant la nébulosité variable alors que le soleil s’imposera davantage à la mer.

Mercredi, une fois la grisaille matinale dissipée, le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions du pays. Les maxima atteindront 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 16 degrés en plaine.

Jeudi, jour férié de l’Ascension, le temps restera sec, mais les éclaircies devront se partager le ciel avec des périodes plus nuageuses.

Enfin, vendredi, le soleil s’imposera davantage avec des nuages cumuliformes un peu plus nombreux sur l’ouest et sur le relief ardennais. Il fera sec. Les maxima atteindront 14 degrés sur les hauteurs et 17 à 18 degrés en plaine.