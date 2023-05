Les maxima seront compris entre 14 et 15°C en bord de mer, et entre 20 et 21°C dans le centre, sous un vent de nord à nord-ouest généralement modéré.

Lundi, même si la journée pourrait débuter par un temps assez ensoleillé dans l'est, le ciel s'ennuagera ensuite avec l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest. Les précipitations ne sont toutefois attendues qu'en fin d'après-midi ou en soirée sur l'extrême est du pays.

Les maxima se situeront entre 12°C à la mer et 16°C en Lorraine belge, avec des valeurs de 14 ou 15°C dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur nord-ouest.