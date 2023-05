”Ce jeudi après-midi et en soirée, l’atmosphère deviendra instable avec des averses localisées mais pouvant être intenses et orageuses. De plus, le flux étant faible sur nos régions, ces averses se déplaceront très lentement et seront souvent quasi stationnaires ; cela pourrait donc ponctuellement conduire à des cumuls de précipitations de plus de 10 litres/m² en 1 heure, et donc à des problèmes liés à l’accumulation d’eau. La progression de la brise de mer dans l’intérieur des terres devrait accentuer l’instabilité sur l’ouest et, en de fin de journée, aussi sur le centre du pays ; les averses intenses pourraient donc être plus nombreuses sur ces régions, nous amenant à y émettre un avertissement de niveau jaune”, précise l’IRM.

- ©IRM